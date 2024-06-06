Строительство «Южных ворот» Уфы завершено на 65%

«Южные ворота» – это еще один масштабный «юбилейный» проект, реализующийся в Уфе. Он подразумевает реконструкцию улицы Пугачева, строительство улицы Генерала Рыленко и транспортной развязки на их пересечении.
Фото опубликовал Ратмир Мавлиев
Мэр Уфы Ратмир Мавлиев сообщил о том, что на сегодняшний день общая готовность объекта оценивается примерно в 65%. К концу года его должны завершить полностью.
«Когда только начинали реализацию инфраструктурного проекта "Южные ворота", не осознавали всю его масштабность. Сегодня уже видим конкретные результаты большой стройки, и они ощутимы. Мы получим новый транспортный коридор протяженностью порядка 6,5 километров.
Позади огромный объем работы по изъятию и сносу объектов, переустройству инженерных коммуникаций. Хорошими темпами идет строительство улицы Генерала Рыленко и транспортной развязки на ее пересечении с ул. Пугачева. По обоим этапам реконструкции ул. Пугачева необходимо усиливаться», – рассказал Мавлиев.
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