В Башкортостане выросли цены на бензин

По состоянию на третье июня 2024 года цены в Башкортостане составляли:

– бензин в среднем – 53,02 рубля за литр (+0,19 рубля за неделю);

– АИ-92 – 49,79 рубля за литр (+0,18 рубля);

– АИ-95 – 54,38 рубля за литр (+0,18 рубля);

– АИ-98 и выше – 66,59 рубля за литр (+0,26 рубля);

– дизельное топливо – 62,51 рубля за литр (+0,1 рубля).

Средняя цена на бензин в Башкортостане остается ниже средней по ПФО (53,74 рубля за литр) и по России (55,37 рубля за литр).