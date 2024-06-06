В Уфе установили подсветку на «Бирюзовом» мосту

Фото оформленного «Бирюзового» моста в створе улицы Галле сегодня, шестого июня, опубликовал в соцсетях глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев.

«Цвет – символ уральских самоцветов. Продолжаем установку и настройку. Планируем цветовое оформление и на других путепроводах», – написал мэр.

Как ожидается, по завершении проекта мост на 50 лет СССР будет светиться красным, в золотисто-медовый нарядят мост на Мингажева, в фиолетовый – на Айской, в изумрудный – на Кирова и в оранжевый – на Революционной.