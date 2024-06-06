18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

В Уфе установили подсветку на «Бирюзовом» мосту

Ранее в этом году мэрия объявила, что в планах подсветить все мосты над проспектом Салавата Юлаева: это не только красиво, но и служит своеобразным навигатором для водителей.

Фото оформленного «Бирюзового» моста в створе улицы Галле сегодня, шестого июня, опубликовал в соцсетях глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев.

«Цвет – символ уральских самоцветов. Продолжаем установку и настройку. Планируем цветовое оформление и на других путепроводах», – написал мэр.

Как ожидается, по завершении проекта мост на 50 лет СССР будет светиться красным, в золотисто-медовый нарядят мост на Мингажева, в фиолетовый – на Айской, в изумрудный – на Кирова и в оранжевый – на Революционной.

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: