В Уфе установили подсветку на «Бирюзовом» мосту

Ранее в этом году мэрия объявила, что в планах подсветить все мосты над проспектом Салавата Юлаева: это не только красиво, но и служит своеобразным навигатором для водителей.
Фото оформленного «Бирюзового» моста в створе улицы Галле сегодня, шестого июня, опубликовал в соцсетях глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев.
«Цвет – символ уральских самоцветов. Продолжаем установку и настройку. Планируем цветовое оформление и на других путепроводах», – написал мэр.
Как ожидается, по завершении проекта мост на 50 лет СССР будет светиться красным, в золотисто-медовый нарядят мост на Мингажева, в фиолетовый – на Айской, в изумрудный – на Кирова и в оранжевый – на Революционной.
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