Фестивали, турниры и большие открытия: как пройдет День города в Уфе

В следующую среду, 12 июня, Уфа традиционно будет отмечать сразу три праздника: День города, День России и день рождения Салавата Юлаева.
gorodufa.ru
Масштабные мероприятия к юбилею Уфы пройдут чуть позднее – 31 августа, однако и на 12 июня запланировано немало событий.
– 9.00, площадь имени Салавата Юлаева: открытый турнир по кореш;
– с 10.00, парк «Кашкадан»: спортивный фестиваль;
– 11.30, стела «Уфа – город трудовой доблести»: церемония вскрытия «Капсулы времени»;
– с 12.10, площадь имени Салавата Юлаева: общегородской праздник;
– 14.00: открытие после реконструкции территории вокруг озера Теплого;
– 14.00: второй этап фестиваля водного туризма «450 весел», дистанция – от моста через Уфу до стадиона «Водник»;
– 14.00, лес у Шафиева, 1/2: городской турслет учащихся;
– 14.00, сад имени Аксакова: городской фестиваль «Люблю тебя, мой город».
Кроме того, на районных площадках пройдут свои праздники:
– парк Якутова – с 11.00;
– Демский парк – с 11.00 до 16.00;
– парк «Первомайский» – с 12.00 до 14.00;
– парк «Волна» – с 12.00 до 14.00;
– парк «Кашкадан» – с 12.00 до 15.00;
– площадь Орджоникидзе – с 12.00 до 16.00;
– парк Якутова – с 12.00 до 19.00.
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