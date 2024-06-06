18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Фестивали, турниры и большие открытия: как пройдет День города в Уфе

В следующую среду, 12 июня, Уфа традиционно будет отмечать сразу три праздника: День города, День России и день рождения Салавата Юлаева.

gorodufa.ru

gorodufa.ru

Масштабные мероприятия к юбилею Уфы пройдут чуть позднее – 31 августа, однако и на 12 июня запланировано немало событий.

9.00, площадь имени Салавата Юлаева: открытый турнир по кореш;

с 10.00, парк «Кашкадан»: спортивный фестиваль;

11.30, стела «Уфа – город трудовой доблести»: церемония вскрытия «Капсулы времени»;

с 12.10, площадь имени Салавата Юлаева: общегородской праздник;

14.00: открытие после реконструкции территории вокруг озера Теплого;

14.00: второй этап фестиваля водного туризма «450 весел», дистанция – от моста через Уфу до стадиона «Водник»;

14.00, лес у Шафиева, 1/2: городской турслет учащихся;

14.00, сад имени Аксакова: городской фестиваль «Люблю тебя, мой город».

Кроме того, на районных площадках пройдут свои праздники:

– парк Якутова – с 11.00;

– Демский парк – с 11.00 до 16.00;

– парк «Первомайский» – с 12.00 до 14.00;

– парк «Волна» – с 12.00 до 14.00;

– парк «Кашкадан» – с 12.00 до 15.00;

– площадь Орджоникидзе – с 12.00 до 16.00;

– парк Якутова – с 12.00 до 19.00.

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: