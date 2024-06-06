Фестивали, турниры и большие открытия: как пройдет День города в Уфе

Масштабные мероприятия к юбилею Уфы пройдут чуть позднее – 31 августа, однако и на 12 июня запланировано немало событий.

– 9.00, площадь имени Салавата Юлаева: открытый турнир по кореш;

– с 10.00, парк «Кашкадан»: спортивный фестиваль;

– 11.30, стела «Уфа – город трудовой доблести»: церемония вскрытия «Капсулы времени»;

– с 12.10, площадь имени Салавата Юлаева: общегородской праздник;

– 14.00: открытие после реконструкции территории вокруг озера Теплого;

– 14.00: второй этап фестиваля водного туризма «450 весел», дистанция – от моста через Уфу до стадиона «Водник»;

– 14.00, лес у Шафиева, 1/2: городской турслет учащихся;

– 14.00, сад имени Аксакова: городской фестиваль «Люблю тебя, мой город».

Кроме того, на районных площадках пройдут свои праздники:

– парк Якутова – с 11.00;

– Демский парк – с 11.00 до 16.00;

– парк «Первомайский» – с 12.00 до 14.00;

– парк «Волна» – с 12.00 до 14.00;

– парк «Кашкадан» – с 12.00 до 15.00;

– площадь Орджоникидзе – с 12.00 до 16.00;

– парк Якутова – с 12.00 до 19.00.