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В Уфе на несколько дней перекроют центральные улицы

Администрация Уфы предупреждает о введении ограничения движения транспорта и просит жителей заранее планировать маршруты.

Схема: администрация Уфы

Схема: администрация Уфы

В период с шестого по 10 июня будут перекрывать:

– Айскую – 1/6 проезжей части по нечетной стороне от дома № 77 (Чернышевского,192) до Айская, 7;

– Чернышевского – полностью от Айской до Чернышевского, 169.

Перекрытие связано с проведением наружных сетей водоснабжения многоэтажных домов. Движение маршрута №3 «Ул. Дзержинского – Микрорайон "Белореченский"» изменится на время ограничения – так, как показано на схеме выше.

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