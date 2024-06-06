В Уфе на несколько дней перекроют центральные улицы

Администрация Уфы предупреждает о введении ограничения движения транспорта и просит жителей заранее планировать маршруты.
Схема: администрация Уфы
В период с шестого по 10 июня будут перекрывать:
– Айскую – 1/6 проезжей части по нечетной стороне от дома № 77 (Чернышевского,192) до Айская, 7;
– Чернышевского – полностью от Айской до Чернышевского, 169.
Перекрытие связано с проведением наружных сетей водоснабжения многоэтажных домов. Движение маршрута №3 «Ул. Дзержинского – Микрорайон "Белореченский"» изменится на время ограничения – так, как показано на схеме выше.
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