В Роспотребнадзоре Башкортостана рассказали, насколько безопасна вода в городских фонтанах

В разгар лета вокруг городских фонтанов, особенно пешеходных, собирается очень много людей, и часто можно увидеть, как дети забираются в прохладную воду или даже пьют ее.
ufacity.info
В Роспотребнадзоре Башкортостана напоминают: фонтаны не предназначены для купания даже в самые жаркие дни!
Прежде всего, вода в них не питьевая – по составу относится к технической. Ее пьют городские птицы, в нее попадает пыль и мусор, а высокая температура воздуха может способствовать размножению микроорганизмов.
Как правило, вода в уфимских фонтанах меняется два раза в месяц. Она сливается в канализацию, после чего фонтан просушивают и очищают специальными средствами. Некоторые современные фонтаны проходят дополнительную очистку ультрафиолетом и кварцевым песком.
Новая вода поступает в фонтан из городского водопровода. Для замедления цветения в нее добавляют средство, предназначенное для бассейнов. Считается, что в рекомендуемой концентрации оно безопасно для кожи.
Кроме того, фонтаны этот сложное техническое сооружение, при купании и безобидной игре есть риск получить травмы и ушибы.
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