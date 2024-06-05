В Роспотребнадзоре Башкортостана рассказали, насколько безопасна вода в городских фонтанах

В Роспотребнадзоре Башкортостана напоминают: фонтаны не предназначены для купания даже в самые жаркие дни!

Прежде всего, вода в них не питьевая – по составу относится к технической. Ее пьют городские птицы, в нее попадает пыль и мусор, а высокая температура воздуха может способствовать размножению микроорганизмов.

Как правило, вода в уфимских фонтанах меняется два раза в месяц. Она сливается в канализацию, после чего фонтан просушивают и очищают специальными средствами. Некоторые современные фонтаны проходят дополнительную очистку ультрафиолетом и кварцевым песком.

Новая вода поступает в фонтан из городского водопровода. Для замедления цветения в нее добавляют средство, предназначенное для бассейнов. Считается, что в рекомендуемой концентрации оно безопасно для кожи.

Кроме того, фонтаны этот сложное техническое сооружение, при купании и безобидной игре есть риск получить травмы и ушибы.