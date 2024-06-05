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В правительстве Башкортостана обсудили создание первого в регионе «Банка еды»

На заседании правительства республики под руководством премьер-министра Андрея Назарова обсудили вопрос развития инфраструктуры «Банка еды» в Башкортостане.

«Банк еды Русь» – это социальный проект, первая фудшеринговая организация и самый крупный банк еды в России. Люди и компании пополняют банк продуктами и товарами, а благотворительный фонд бесплатно передает их тем, кто в них нуждается.

За 10 лет своего существования «Банк еды» раздал малоимущим семьям и одиноким пенсионерам около 50 тыс. тонн товаров.

Сегодня филиалы банка функционируют в 16 регионах страны, а скоро появятся и в Башкортостане. Помимо операционной деятельности региона, обеспечения товаропотока от федеральных производителей, фонд «Русь» займется также подключением республики к федеральным проектам («ПРОДкарта», продовольственные марафоны, «Народный обед» и другие).

За регионом закрепляется задача создания инфраструктуры: единого распределительного центра, сети пунктов раздачи продукции нуждающимся жителям и штаб-квартиры для работы волонтерского центра и региональной команды банка.

На данный момент главная проблема – нехватка складов. Министр семьи, труда и социальной защиты населения республики Ленара Иванова подала запрос в Минземимущество и Минторг о подборе складских помещений.

После запуска проекта ежемесячно 10 тыс. нуждающихся семей со всей республики будут получать помощь «Банка еды».

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