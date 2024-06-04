В Уфу прибыл греческий мрамор для отделки мечети «Ар-Рахим»

«Сегодня, в преддверии Курбан-байрама, мы встречаем первую партию мрамора, который скоро украсит фасад наших минаретов.

К тому же уже на подходе шесть грузовиков, которые привезут еще мрамор, чтобы завершить этап строительства», – сообщил муфтий Духовного управления мусульман республики Айнур Биргалин.

Изысканный белоснежный мрамор Thassos добывается на греческом острове и отличается равномерным цветом без примесей. Цена за квадратный метр при заказе у московских поставщиков превышает 30 тыс. рублей.

Мечеть «Ар-Рахим» начали строить еще в 2007 году, по планам она должна была стать одной из крупнейших в России и Европе. В 2020 году пошла речь о том, что проект завершат к 2024 году, когда будет праздноваться 450-летие Уфы, но в 2022 году Ратмир Мавлиев и Радий Хабиров заявили, что сейчас денег на этот проект у республики нет, так как основные приоритеты – поддержка военнослужащих и их семей, а также стабилизация экономики.

Весной 2023 года на одном из минаретов из-за шквалистого ветра обрушился купол. Пришлось изготовить новый, его установили только в середине августа. После этого было принято решение возобновить строительство мечети.