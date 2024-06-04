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В Уфе увеличится количество уличных камер видеонаблюдения

В населенных пунктах Башкортостана продолжается внедрение системы «Умный город». Работа ведется по многим направлениям, в частности, развиваются интеллектуальные системы видеонаблюдения.

Фото опубликовал Радий Хабиров

Фото опубликовал Радий Хабиров

Сегодня, четвертого июня, глава Башкортостана Радий Хабиров сообщил о том, что во дворах республики с 2019 года в рамках программы «Башкирские дворики» установили 2 228 камер видеонаблюдения. В планах на этот год – смонтировать еще 700 камер.

Еще 1816 видеокамер с 2019 года смонтировали в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».

2 852 камеры видеонаблюдения функционируют в Уфе, и их количество увеличится по мере обновления дворов. На этот год в Уфе запланирован ремонт 10 дворовых территорий, которые охватывают 33 многоквартирных дома. На каждый обновленный двор приходится по три камеры.

По словам главы региона, это дает результат: благодаря работе уличных камер видеонаблюдения за четыре месяца этого года в Уфе раскрыли 14 преступлений.

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