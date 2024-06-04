В Башкортостане может появиться новая выплата на детей

В случае утверждения с 2025 года выплату будут получать семьи с детьми до 16 лет с гражданством РФ.

Сумма составит 20% прожиточного минимума, то есть около трех тысяч рублей. Пока что это только инициатива комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов, законопроект рассмотрят в Госдуме.

Ранее мы писали о том, что с первого июня в Башкортостане изменились правила назначения единого пособия для семей с детьми, сумма которого может составить до 100% от прожиточного минимума в регионе.