В Башкортостане цены растут медленнее, чем в среднем по стране

Согласно докладу министра, по итогам первого квартала 2024 года индекс потребительских цен в Башкортостане сложился на уровне 101,6%, что ниже среднероссийского показателя (102%).

По сравнению с первым кварталом прошлого года общий оборот розничной торговли в Башкортостане вырос на 14,3% и достиг 339,7 млрд рублей. В оптовом секторе оборот увеличился на 10,1% – до 414,7 млрд рублей.

Ранее мы писали о том, что годовая инфляция в Башкортостане в апреле составила 7,69%. В марте она была на уровне 7,28%, феврале – 7,62%, в январе – 7,05%.