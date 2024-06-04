В Уфе закроют парковку у конгресс-холла «Торатау»

На этой неделе, шестого, седьмого и восьмого июня, с 8.30 до 17.30 будут перекрывать парковку у конгресс-холла «Торатау» (Заки Валиди, 2, «Телецентр»).

Перекрытие связано с подготовкой и проведением международной конференции по офтальмологии «Восток – Запад».

Ранее мы писали о том, что в центре города с сегодняшнего дня, четвертого июня, будут перекрыты три полосы проезжей части улицы Цюрупы в сторону Заки Валиди (на пересечении Цюрупы и Октябрьской революции).