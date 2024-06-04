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Центробанк выпустит памятную монету к юбилею Уфы

О выпуске памятной юбилейной монеты стало известно еще в прошлом году, сейчас мы можем посмотреть, как она будет выглядеть.

Видео в соцсетях опубликовал глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев.

Монета будет называться «450-летие основания г. Уфы», на обратной ее стороне расположены рельефное изображение герба города и выполненный в технике лазерного матирования ансамбль Советской площади, в рельефе – установленный на площади памятник генерал-майору М.М. Шаймуратову, внизу – надпись «УФА 450». В верхней и нижней частях монеты – элементы орнамента.

Ранее было заявлено, что вес монеты составит 31,1 грамма, номинал – три рубля, будет выпущено 3000 штук. Такие монеты быстро расходятся по коллекциям, но официально считаются деньгами и могут приниматься в любом магазине по номиналу.

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