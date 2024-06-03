В Уфе впервые проведут пересадку костного мозга

Об этом сегодня, третьего июня, на совещании в правительстве региона сообщил министр здравоохранения Башкортостана Айрат Рахматуллин.

Первый этап операции уже завершен: специалисты провели забор биоматериала, его поместили в криокамеру. Как только пациент получит курс химиотерапии, на втором этапе ему пересадят костный мозг.

Ранее в этом году в Уфе открыли Центр детской онкологии и гематологии, для него закупили новейшее оборудование, которое позволяет делать операции, ранее не проводившиеся в Башкортостане, в том числе пересадку костного мозга. Коллектив которого прошел подготовку в самых лучших онкологических центрах России.