«Очень значительная точка роста для нас»: Радий Хабиров сообщил о расширении сотрудничества с Узбекистаном

«Предыдущие две-три недели были посвящены нашей работе с Узбекистаном. Апофеозом этого было заседание форума регионов России и Беларуси в Ташкенте, где приняли участие два наших президента.

Что я могу сказать: по моему мнению, намечается очень серьезная точка взаимного роста Башкортостана и ряда областей Узбекистана.

Мы уже тропы проложили, с другой стороны есть огромное желание с нами сотрудничать. Вообще очень значительная точка роста для нас.

Это многоплановая работа: экономика, инвестиции, товарообмен, сельское хозяйство, высшие школы, колледжи, туризм, культурное сотрудничество. Мы очень неплохо, на мой взгляд, поработали с Беларусью, а сейчас открываются еще одни ворота. Почти 40 млн населения, хорошая развивающаяся экономика и самое главное – обоюдное желание, поэтому здесь надо работать», – сказал Радий Хабиров.