18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

«Очень значительная точка роста для нас»: Радий Хабиров сообщил о расширении сотрудничества с Узбекистаном

Третьего июня на совещании в правительстве республики обсудили развитие отношений Башкортостана и Узбекистана. Недавно он вернулся с большого форума в Ташкенте.

Фото опубликовал Радий Хабиров

Фото опубликовал Радий Хабиров

«Предыдущие две-три недели были посвящены нашей работе с Узбекистаном. Апофеозом этого было заседание форума регионов России и Беларуси в Ташкенте, где приняли участие два наших президента.

Что я могу сказать: по моему мнению, намечается очень серьезная точка взаимного роста Башкортостана и ряда областей Узбекистана.

Мы уже тропы проложили, с другой стороны есть огромное желание с нами сотрудничать. Вообще очень значительная точка роста для нас.

Это многоплановая работа: экономика, инвестиции, товарообмен, сельское хозяйство, высшие школы, колледжи, туризм, культурное сотрудничество. Мы очень неплохо, на мой взгляд, поработали с Беларусью, а сейчас открываются еще одни ворота. Почти 40 млн населения, хорошая развивающаяся экономика и самое главное – обоюдное желание, поэтому здесь надо работать», – сказал Радий Хабиров.

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: