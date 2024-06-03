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В Уфе до 30 июня частично перекроют улицу Цюрупы

Администрация Уфы предупреждает о введении ограничения движения транспорта и просит жителей заранее планировать маршруты.

В период с 0.00 четвертого июня до 24.00 30 июня будут перекрыты три полосы проезжей части улицы Цюрупы в сторону Заки Валиди (на пересечении Цюрупы и Октябрьской революции).

Перекрытие вводится в связи с работами по реконструкции улицы Октябрьской революции.

Масштабная реконструкция улицы Октябрьской революции – это один из крупнейших проектов, реализуемых в Уфе на сегодняшний день. По итогам работ она станет полупешеходной. Как ожидается, одна из частей обновленной улицы будет представлена уже к концу 2024 года. Полностью все работы завершат только к началу 2026 года.

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