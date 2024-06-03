В Уфе будут перекрывать дорогу Дема – Затон

Ремонтировать будут участок протяженностью 2,1 км, проходящий через Миловку. На ремонт этой дороги в 2024 году направят более 42,6 млн рублей.

Работы планируют проводить в ночное время, поэтому с 22.00 до 7.00 участок будут частично перекрывать и вводить реверсивное движение.

Для объезда водители могут воспользоваться альтернативными путями через Дмитриевку по Западному обходу Уфы и выходом на Ветошниково, как указано на схеме выше.