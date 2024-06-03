В Уфе за 2 дня задержали 27 нетрезвых водителей

Всего за два дня сотрудники Госавтоинспекции зарегистрировали в Уфе 50 ДТП, в двух из них пострадали три человека, в том числе несовершеннолетний.

Выявили 591 нарушение ПДД: чаще всего это непристегнутые водители и пассажиры либо водители, игнорирующие правила перевозки детей, дорожные знаки и разметку или не пропускающие пешеходов.

Также ГАИ задержала 27 водителей, которые управляли транспортным средством в состоянии опьянения, и семерых без водительского удостоверения.