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В Уфе за 2 дня задержали 27 нетрезвых водителей

Минтранс Башкортостана отчитался о результатах усиленных проверок на дорогах Уфы, прошедших в субботу и воскресенье, первого-второго июня.

Всего за два дня сотрудники Госавтоинспекции зарегистрировали в Уфе 50 ДТП, в двух из них пострадали три человека, в том числе несовершеннолетний.

Выявили 591 нарушение ПДД: чаще всего это непристегнутые водители и пассажиры либо водители, игнорирующие правила перевозки детей, дорожные знаки и разметку или не пропускающие пешеходов.

Также ГАИ задержала 27 водителей, которые управляли транспортным средством в состоянии опьянения, и семерых без водительского удостоверения.

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