Сезон дождей: погода в Уфе 2-7 июня

По прогнозу Гидрометцентра, в Уфе осадки на следующей неделе будут каждый день, однако и солнца тоже будет достаточно.

Понедельник, 3 июня: до +29°, облачно с прояснениями, небольшой кратковременный дождь, в ночь на вторник – +15°, без осадков.

Вторник, 4 июня: до +27°, облачно с прояснениями, дождь, в ночь на среду – +16°, небольшой кратковременный дождь.

Среда, 5 июня: до +27°, облачно с прояснениями, небольшой дождь, в ночь на четверг – +15°, небольшой кратковременный дождь.

Четверг, 6 июня: до +28°, облачно с прояснениями, небольшой дождь, в ночь на пятницу – +16°, небольшой кратковременный дождь.

Пятница, 7 июня: до +28°, облачно, дождь, в ночь на субботу – +16°, дождь.