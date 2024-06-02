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Уфимский изобретатель сконструировал специальный подводный дрон, чтобы исследовать Шульган-Таш

Разработка Ярослава Литвинова, работающего в команде создателей музейного комплекса «Шульган-Таш», поможет получить доступ к неисследованной части Каповой пещеры и раскрыть тайны подземной реки Шульган.

О полезном изобретении сегодня, второго июня, рассказал в соцсетях Радий Хабиров.

«Эта речка уходит глубоко в недра пещеры, протекая под землей, и вытекает в Голубое озеро. Растворяя известняки, вода сотворила огромные залы и коридоры.

Голубое озеро всего около трех метров в диаметре. Спелеологи смогли погрузиться на 80 м, но его реальная глубина неизвестна. Эта "бездонная" подземная система представляет опасность для дайверов.

К подводному дрону также можно подключить оборудование для измерения качества и состава воды. А еще – оснастить его гидроакустическим оборудованием. Это даст возможность составить карту Каповой пещеры и продолжить дальнейшие исследования подземной речки Шульган.

Разработку проверили в озере-роднике Сарва в Нуримановском районе. Впереди – погружение в Голубое озеро и подземную речку Шульган. Основные исследования запланировали на август 2024-го и январь 2025 года, когда вода станет прозрачнее», – сообщил глава региона, опубликовав эти фото.

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