В Уфе продано имущество коррумпированного замглавы УСБ МВД

Тогда проверка показала несоответствие в доходах и расходах семьи Миргалеева за последние пять лет. У них изъяли шесть квартир в Уфе, автомобиль, четыре машиноместа, коттедж и участок за городом. Миргалеев курировал работу ГИБДД и пассажирских перевозчиков. Еще до конфискации он был уволен «в связи с утратой доверия».

Территориальное управление Росимущества сообщает о том, что продало принадлежавшее Миргалееву парковочное место площадью 16,8 кв. м, расположенное на улице Менделеева в Уфе. Покупателю оно досталось за 390 тыс. рублей.

Все средства от продажи будут перечислены в Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации.