Депутатов уфимского горсовета будут будут лишать мандатов за прогулы

В частности, в Уставе теперь закреплено, что если депутат без уважительных причин пропускает все заседания горсовета за полгода, то его полномочия прекращаются досрочно.

Также выявление объектов накопленного вреда окружающей среде в пределах городского округа и организация ликвидации такого вреда теперь относятся к вопросам местного значения.

Кроме того, в обновленном Уставе уточняются вопросы ответственности за ситуации, в которых присутствует конфликт интересов, а также за неисполнение обязанностей в целях противодействия коррупции.