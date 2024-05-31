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Депутатов уфимского горсовета будут будут лишать мандатов за прогулы

На очередном заседании горсовета Уфы депутаты утвердили поправки в Устав города. Внесение корректировок потребовалось в связи с обновлением действующего законодательства, как федерального, так и регионального.

Фото: администрация Уфы

Фото: администрация Уфы

В частности, в Уставе теперь закреплено, что если депутат без уважительных причин пропускает все заседания горсовета за полгода, то его полномочия прекращаются досрочно.

Также выявление объектов накопленного вреда окружающей среде в пределах городского округа и организация ликвидации такого вреда теперь относятся к вопросам местного значения.

Кроме того, в обновленном Уставе уточняются вопросы ответственности за ситуации, в которых присутствует конфликт интересов, а также за неисполнение обязанностей в целях противодействия коррупции.

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