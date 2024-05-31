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В Башкортостане за неделю резко подорожал картофель

Республиканское отделение Федеральной службы статистики опубликовало данные мониторинга цен на некоторые виды товаров в период с 20 по 27 мая 2024 года.

Согласно отчету Башстата, из продовольственных товаров в этот период сильнее всего подорожали картофель (11,78%), лук (7,29%), морковь (6,33%) и свекла (3,18%).

Цены на эти овощи растут огромными темпами уже несколько недель подряд.

Умеренно поднялись цены на некоторые другие продукты, в том числе на баранину (1,6%) и сахар (1,24%).

На некоторые продукты цены за этот период, наоборот, снизились. Сильнее всего подешевели помидоры (8,71%), огурцы (8,34%), яйца (2,46%) и сухие смеси для детского питания (1,1%).

С полным списком можно ознакомиться на сайте Башстата. Стоит отметить, что исследование проводилось на основании выборочного мониторинга и не отражает динамику цен на конкретный вид товара или в каком-либо отдельном магазине.

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