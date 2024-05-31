В Уфе перекроют несколько улиц и трассу Дема – Затон

Праздник для детей и «Зеленый марафон»:

– с 8.00 до 16.00 первого июня закроют движение по проезду-дублеру вдоль улицы Маршала Жукова от ТЦ «Простор».

VK Fest:

До 8.00 второго июня будут закрыты парковки на площади им. Салавата Юлаева и у конгресс-холла «Торатау», а также улицы Заки Валиди (от Гафури до Аксакова) и Генерал-губернатора Перовского (от Заки Валиди до Скворцова).

«День 1000 велосипедистов»:

– с 18.00 первого июня до 18.00 второго июня для проезда будет закрыт для проезда участок Заки Валиди от Генерал-губернатора Перовского до Мажита Гафури;

– второго июня с 6.00 до 11.30 перекроют проспект Октября от Северного до Южного проездов;

– далее с 9.00 до 13.00 будет перекрыто движение по следующим маршрутам: проспект Октября (от Северного проезда до 50-летия Октября); 50-летия Октября (от проспекта Октября до Цюрупы); Цюрупы (от 50-летия Октября до Пушкина); Заки Валиди (от Цюрупы до Мажита Гафури).

Ремонт Демского шоссе:

– частичное перекрытие движения по двум полосам проезжей части с 6.00 первого июня до 18.00 второго июня.

Ремонт дороги Дема – Затон:

– с третьего июня будут ремонтировать участок, указанный на схеме выше. В эти дни в период с 22.00 до 7.00 будут перерывать по одной полосе трассы и организовывать реверсивное движение.