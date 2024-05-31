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Жители Башкортостана стали реже брать ипотеку

О состоянии потребительской активности в Уральском макрорегионе за первый квартал 2024 года говорится в майском докладе Банка России «Региональная экономика: комментарии ГУ».

В Башкортостане на первое мая объем вкладов жителей в банках составил почти 654 млрд рублей, а его годовой прирост – 28%.

По данным банков, наиболее востребованы текущие накопительные счета и депозиты с коротким сроком, с ежедневным начислением процентов и возможностью снятия и пополнения.

По сравнению с первым кварталом прошлого года на 33,5% выросла общая сумма выданных потребительских кредитов – до 178 млрд рублей.

При этом объем выдачи ипотечных кредитов снизился на 16% и составил 50,2 млрд рублей. Банк России связывает падение с низким спросом на рыночную ипотеку из-за ее высоких ставок.

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