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Школьникам Башкортостана запретили пользоваться телефонами на уроках

На очередном заседании республиканского парламента депутаты рассмотрели запрет на использование мобильных телефонов во время проведения учебных занятий в школах.

Эту меру парламентарии поддержали. Теперь каждая школа сможет самостоятельно прописывать запрет на использование телефонов на уроках в правилах поведения.

Стоит отметить, что это не означает полного запрета телефонов на территории школы: пользоваться ими можно будет, но только на переменах.

Во время урока ученик должен будет сдать телефон на хранение учителю либо убрать его в сумку. Исключение сделают для детей, которым необходимо быть на связи по состоянию здоровья.

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