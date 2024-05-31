Школьникам Башкортостана запретили пользоваться телефонами на уроках

Эту меру парламентарии поддержали. Теперь каждая школа сможет самостоятельно прописывать запрет на использование телефонов на уроках в правилах поведения.

Стоит отметить, что это не означает полного запрета телефонов на территории школы: пользоваться ими можно будет, но только на переменах.

Во время урока ученик должен будет сдать телефон на хранение учителю либо убрать его в сумку. Исключение сделают для детей, которым необходимо быть на связи по состоянию здоровья.