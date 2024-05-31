В Уфе еще сильнее ограничат скорость прокатных самокатов

В прошлом году в Уфе насчитывалось 172 тыс. пользователей проката самокатов, они совершили 1,8 млн. поездок, суммарная дистанция – четыре млн. км. Всего допущено 28 ДТП с участием СИМ, но в 2024 году уже зарегистрировано 13 таких ДТП, в связи с чем мэрия решила усилить меры.

«Планируем ограничить максимально допустимую скорость при подъезде к пешеходным переходам и местах массового пребывания людей до пяти км/час. А также увеличить размеры табличек электросамокатов с целью идентификации пользователя для привлечения его к ответственности за нарушение ПДД.

Обращаюсь ко всем пользователям СИМ. Самокат – это здорово, но не стоит забывать о технике безопасности. Давайте кататься без травм и неприятных происшествий. Берегите себя и окружающих!» – написал Ратмир Мавлиев в соцсетях.