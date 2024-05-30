В Башкортостане стартовала кампания по выборам главы региона

С принятием этого постановления официально начинается кампания по выборам высшего должностного лица республики.

Кандидаты выдвигаются политическими партиями. Возглавить республику может только гражданин РФ, достигший 30 лет и постоянно поживающий на территории страны.

Кандидат не должен иметь гражданства иностранного государства, вида на жительство или другого документа, дающего право на постоянное проживание за рубежом.

Выборы главы республики состоятся восьмого сентября 2024 года.