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Колоннаду дружбы с Абхазией на уфимской набережной откроют до конца лета

Идея строительства колоннады в Уфе появилась у Радия Хабирова в прошлом году, когда он посещал Сухум в рамках празднования 30-летия независимости Абхазии.

Фото опубликовал Ратмир Мавлиев

Фото опубликовал Ратмир Мавлиев

Эта колоннада будет копией той, что установлена берегу Черного моря в Сухуме. Сооружение в стиле сталинского ампира было построено в 1948 году по проекту архитектора Я.О. Кварацхелии.

Строительство его копии в Уфе сейчас в самом разгаре. Она расположится на набережной реки Белой и будет символизировать дружбу башкирского и абхазского народов.

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев сообщил о том, что торжественное открытие запланировано на 31 августа этого года.

Фото опубликовал Ратмир Мавлиев

Фото опубликовал Ратмир Мавлиев

Фото опубликовал Ратмир Мавлиев

Фото опубликовал Ратмир Мавлиев

Фото опубликовал Ратмир Мавлиев

Фото опубликовал Ратмир Мавлиев

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