Колоннаду дружбы с Абхазией на уфимской набережной откроют до конца лета

Эта колоннада будет копией той, что установлена берегу Черного моря в Сухуме. Сооружение в стиле сталинского ампира было построено в 1948 году по проекту архитектора Я.О. Кварацхелии.

Строительство его копии в Уфе сейчас в самом разгаре. Она расположится на набережной реки Белой и будет символизировать дружбу башкирского и абхазского народов.

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев сообщил о том, что торжественное открытие запланировано на 31 августа этого года.