18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Башкортостан потратит 670 млн рублей на ремонт крыш жилых домов

Третий год подряд республика выделяет бюджетные деньги на капитальный ремонт крыш. В этом году сумма будет в четыре реза больше, чем в предыдущем.

Фото опубликовал Радий Хабиров

Фото опубликовал Радий Хабиров

Об этом сегодня, 30 мая, рассказал глава региона Радий Хабиров.

«Мы запустили эту программу, чтобы поддержать жителей сельских районов. Если в муниципалитете мало многоквартирных домов, то и взносы на капремонт небольшие – на ремонт надо было долго копить.

Программу реализуем на условиях софинансирования – часть денег выделяет республиканский бюджет, часть – муниципальный, учитываются и взносы собственников. Каждый год мы эти суммы увеличиваем. В 2022 году выделили 118 млн рублей, в 2023-м – 149 млн рублей, в 2024-м – уже 670 млн рублей, 450 млн из которых – из региональной казны. Планируем отремонтировать крыши 136 домов по всей республике.

По всем этим домам готова проектная документация, заключили договоры с подрядчикам, где-то работы уже начались. К ноябрю ремонт завершим на всех объектах», – сообщил Радий Хабиров.

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: