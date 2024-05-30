Башкортостан потратит 670 млн рублей на ремонт крыш жилых домов

Об этом сегодня, 30 мая, рассказал глава региона Радий Хабиров.

«Мы запустили эту программу, чтобы поддержать жителей сельских районов. Если в муниципалитете мало многоквартирных домов, то и взносы на капремонт небольшие – на ремонт надо было долго копить.

Программу реализуем на условиях софинансирования – часть денег выделяет республиканский бюджет, часть – муниципальный, учитываются и взносы собственников. Каждый год мы эти суммы увеличиваем. В 2022 году выделили 118 млн рублей, в 2023-м – 149 млн рублей, в 2024-м – уже 670 млн рублей, 450 млн из которых – из региональной казны. Планируем отремонтировать крыши 136 домов по всей республике.

По всем этим домам готова проектная документация, заключили договоры с подрядчикам, где-то работы уже начались. К ноябрю ремонт завершим на всех объектах», – сообщил Радий Хабиров.