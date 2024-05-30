Еще на двух популярных автобусных маршрутах в Уфе подорожает проезд

Ранее мы публиковали список из 21 автобусного маршрута, на которых с третьего июня проезд подорожает до 40,41 или 45 рублей.

Теперь к ним прибавились еще маршруты:

– №167 «Уфимский Док – Сады "Цветы Башкирии" – СТЦ "Мега-Уфа"»

– №258 «мкр. "Серебряный Ручей"» (Дема) – мкр. "Яркий" – Уфимский ДОК»

Проезд на этих автобусах со следующей недели обойдется в 41 рубль наличными и по карте, а по карте «Алга» – в 34 рубля.

«Повышение стоимости проезда в общественном транспорте связано с ростом цен на запчасти, горюче-смазочные материалы, услуги автосервисов и технических центров, а также лизинговых платежей», – сообщает мэрия города.