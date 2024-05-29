В мэрии Уфы объяснили разрушение фонтана в парке Нефтехимиков

Чаша этого фонтана выложена мозаикой, за которую и переживают уфимцы.

В мэрии объяснили, что фонтан не функционировал порядка двух десятилетий и находился в аварийном состоянии, мозаичный рисунок был частично утрачен и сносить конструкцию пришлось из-за коррозии бетона.

В ходе реконструкции, которая завершится в 2025 году, обещают полностью восстановить рисунок.