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В мэрии Уфы объяснили разрушение фонтана в парке Нефтехимиков

Ранее по многим локальным каналам разошлись фото и видео того, как экскаватор крушит уникальный фонтан в парке Нефтехимиков, который обещали восстановить.

Чаша этого фонтана выложена мозаикой, за которую и переживают уфимцы.

В мэрии объяснили, что фонтан не функционировал порядка двух десятилетий и находился в аварийном состоянии, мозаичный рисунок был частично утрачен и сносить конструкцию пришлось из-за коррозии бетона.

В ходе реконструкции, которая завершится в 2025 году, обещают полностью восстановить рисунок.

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