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В Уфе расселят и снесут еще 12 жилых домов

На сайте Управления земельных и имущественных отношений администрации Уфы опубликованы решения об изъятии нескольких жилых и нежилых строений.

Фото: Андрей Раздорских

Фото: Андрей Раздорских

Следующие дома изымут у владельцев и снесут. Ранее они были признаны аварийными и непригодными для жилья.

Посадская, 22.

Калининский район:

Мишкинская, 4, 6, 8.

Фурманова, 10, 11, 12, 16, 17.

Советский район:

9 Января, 57.

Ленинский район:

Пожарского, 219.

Судоремонтная, 5.

Владельцам помещений предложат другое жилье или денежную компенсацию.

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