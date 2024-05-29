В Уфе расселят и снесут еще 12 жилых домов

На сайте Управления земельных и имущественных отношений администрации Уфы опубликованы решения об изъятии нескольких жилых и нежилых строений.
Фото: Андрей Раздорских
Следующие дома изымут у владельцев и снесут. Ранее они были признаны аварийными и непригодными для жилья.
Посадская, 22.
Калининский район:
Мишкинская, 4, 6, 8.
Фурманова, 10, 11, 12, 16, 17.
Советский район:
9 Января, 57.
Ленинский район:
Пожарского, 219.
Судоремонтная, 5.
Владельцам помещений предложат другое жилье или денежную компенсацию.
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