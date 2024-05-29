В Уфе отправили в отставку трех судей, вынесших приговор подростку

В суде подросток заявил, что якобы не знал о наркотиках и думал, что это курительная смесь, за которой его послала мать. Его осудили на три года, однако в марте 2024 года очередной суд после множества апелляций признал его невиновным и выпустил из СИЗО.

Защита мальчика подала иск к Минфину РФ, требуя компенсацию в 100 млн рублей. Его мать, осужденная на семь лет, продолжает отбывать наказание.

Ранее депутат Госдумы Александр Сидякин обратился с требованием отправить в отставку судей, так как это «пример вопиющего нарушения прав несовершеннолетнего ребенка и действующего законодательства со стороны судебной системы».

Пресс-служба квалификационной коллегии судей Башкортостана сообщает о том, что судьи Демского районного суда Уфы Верещак Г.С. и Идиатулина Р.И., а также Верховного суда республики Каскинбаева Ф.Ф. отправлены в отставку в связи с совершением дисциплинарного проступка.