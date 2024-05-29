В Уфе отправили в отставку трех судей, вынесших приговор подростку

Продолжение нашумевшей истории: в феврале 2022 года уфимская полиция задержала 15-летнего подростка и его мать, у которых нашли наркотическое вещество.
В суде подросток заявил, что якобы не знал о наркотиках и думал, что это курительная смесь, за которой его послала мать. Его осудили на три года, однако в марте 2024 года очередной суд после множества апелляций признал его невиновным и выпустил из СИЗО.
Защита мальчика подала иск к Минфину РФ, требуя компенсацию в 100 млн рублей. Его мать, осужденная на семь лет, продолжает отбывать наказание.
Ранее депутат Госдумы Александр Сидякин обратился с требованием отправить в отставку судей, так как это «пример вопиющего нарушения прав несовершеннолетнего ребенка и действующего законодательства со стороны судебной системы».
Пресс-служба квалификационной коллегии судей Башкортостана сообщает о том, что судьи Демского районного суда Уфы Верещак Г.С. и Идиатулина Р.И., а также Верховного суда республики Каскинбаева Ф.Ф. отправлены в отставку в связи с совершением дисциплинарного проступка.
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