В Уфе в «День 1000 велосипедистов» перекроют несколько улиц

На время проведения фестиваля на ряде улиц Уфы будет ограничено движение транспорта.

– С 18.00 первого июня до 18.00 второго июня для проезда будет закрыт для проезда участок Заки Валиди от Генерал-губернатора Перовского до Мажита Гафури;

– второго июня с 6.00 до 11.30 перекроют проспект Октября от Северного до Южного проездов;

– далее с 9.00 до 13.00 будет перекрыто движение по следующим маршрутам: проспект Октября (от Северного проезда до 50-летия Октября); 50-летия Октября (от проспекта Октября до Цюрупы); Цюрупы (от 50-летия Октября до Пушкина); Заки Валиди (от Цюрупы до Мажита Гафури).

Фото на обложке: Сергей Поздеев