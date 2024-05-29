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В Уфе в «День 1000 велосипедистов» перекроют несколько улиц

Ежегодный городской фестиваль «День 1000 велосипедистов» в этом году состоится в Уфе в 13-й раз. Как обычно, велопробег стартует на площади имени Ленина и пройдет по центральным улицам города.

Схему опубликовала мэрия Уфы

Схему опубликовала мэрия Уфы

На время проведения фестиваля на ряде улиц Уфы будет ограничено движение транспорта.

– С 18.00 первого июня до 18.00 второго июня для проезда будет закрыт для проезда участок Заки Валиди от Генерал-губернатора Перовского до Мажита Гафури;

– второго июня с 6.00 до 11.30 перекроют проспект Октября от Северного до Южного проездов;

– далее с 9.00 до 13.00 будет перекрыто движение по следующим маршрутам: проспект Октября (от Северного проезда до 50-летия Октября); 50-летия Октября (от проспекта Октября до Цюрупы); Цюрупы (от 50-летия Октября до Пушкина); Заки Валиди (от Цюрупы до Мажита Гафури).

Фото на обложке: Сергей Поздеев

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