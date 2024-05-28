В Башкортостане будут штрафовать за купание в неположенных местах

Депутаты Госсобрания республики намерены внести поправки в Кодекс об административных нарушениях, дающие право спасателям составлять протоколы и налагать штрафы на отдыхающих.
В парламенте объяснили это тем, что ежегодно в республике во время купального сезона тонет более ста человек. Наиболее частые причины трагедий – купание в нетрезвом состоянии, в необорудованных и не предназначенных для этого местах.
По текущему законодательству сотрудники спасательных служб могут вмешаться в ситуацию только тогда, когда ЧП уже произошло.
Новый закон даст спасателям полномочия принимать меры по недопущению трагедий и «более эффективно обеспечивать безопасность отдыхающих на воде». Штрафовать будут на сумму от двух тыс. рублей. Поправки рассмотрят на ближайшем заседании парламента.
Комментарии (0)