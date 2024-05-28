Из-за VK Fest перекроют парковки и улицы в центре Уфы

Первого июня 2024 года масштабный музыкальный фестиваль VK Fest впервые пройдет в Уфе.

Ожидаются выступления групп «Звери» и Cream Soda, а также Клавы Коки, Хаски, Ramil', Ольги Бузовой и Юли Паршуты.

В связи с этим до 8.00 второго июня будут закрыты парковки на площади им. Салавата Юлаева и у конгресс-холла «Торатау».

Кроме того, с 23.00 31 мая до 8.00 второго июня перекроют улицы Заки Валиди (от Гафури до Аксакова) и Генерала-губернатора Перовского (от Заки Валиди до Скворцова).