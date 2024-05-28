С 3 июня подорожает проезд на 21 автобусном маршруте в Уфе

Повышение стоимости произойдет в понедельник, третьего июня 2024 года. Цены указаны при оплате наличными и по карте (в том числе по карте «Алга»).

До 40 рублей:

– №218 «мкр. Дема (ул. Гилева) – Больница №18»;

– №227 «Уфимский ДОК – ТСК "Пушкинский"»;

– №244 «ОК "Сипайловский" – Северный автовокзал»;

– №257к «ул. Дагестанская – Больница №21».

До 41 рубля:

– №55с «Роддом №4 – мкр. "Белореченский" – ул. Сагита Агиша – ТК "Центральный"»;

– №209 «ОК "Сипайловский" – "Уфа" – "Автоваз" – Асфальтобетонный завод»;

– №211 «пос. Тимашево – Кузнецовский затон»;

– №212 «ул. Дизельная – ДК УМПО – ТСК "Пушкинский"»;

– №221 «мкр. "Шакша" – Колхозный рынок»;

– №225 «Шакша-2 – ДК УМПО – ТРЦ "Планета"»;

– №228 «Химпром – ТСК "Пушкинский"»;

– №229 «ОК "Сипайловский" – ТСК "Северный" – Химпром»;

– №230 «ОК "Сипайловский" – мкр. "Белореченский" – Ж/д вокзал – ул. Дзержинского»;

– №232 «ОК "Сипайловский" – ЖК "Цветы Башкирии"»;

– №235 «ОК "Сипайловский" – ТЦ "Башкортостан" – Дема»;

– №243 «ОК "Сипайловский" – ЖК "Цветы Башкирии"»;

– №249 «Асфальтобетонный завод – ТСК "Пушкинский"»;

– №262к «ОК "Сипайловский" – ТСК "Пушкинский"»;

– №266 «ОК "Сипайловский" – ТСК "8-ое Марта"»;

– №270 «мкр. "Белореченский“ – Школа №75».

До 45 рублей:

– №207 «Уфимский ДОК – ТСК "Пушкинский"».

«Повышение стоимости за проезд в общественном транспорте связано с ростом цен на запчасти, горюче-смазочные материалы, услуги автосервисов и технических центров, а также лизинговых платежей», – говорится в сообщении мэрии города.