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Мэрия Уфы показала, как будет выглядеть парк Ленина после реконструкции

Подвели итоги IV всероссийского онлайн-голосования по выбору объектов для благоустройства в 2025 году.

В Уфе больше всего голосов набрал парк имени Ленина (бывший парк Матросова) в Кировском районе. За него отдали голоса 44,4 тыс. человек.

Теперь территорию парка обновят в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»:

– заменят асфальт и брусчатку;

– сделают дополнительное освещение;

– установят малые архитектурные формы;

– обустроят тематические площадки;

– высадят новые деревья и кустарники.

Рендеры опубликовала мэрия Уфы.

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