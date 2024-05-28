Мэрия Уфы показала, как будет выглядеть парк Ленина после реконструкции

Подвели итоги IV всероссийского онлайн-голосования по выбору объектов для благоустройства в 2025 году.
В Уфе больше всего голосов набрал парк имени Ленина (бывший парк Матросова) в Кировском районе. За него отдали голоса 44,4 тыс. человек.
Теперь территорию парка обновят в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»:
– заменят асфальт и брусчатку;
– сделают дополнительное освещение;
– установят малые архитектурные формы;
– обустроят тематические площадки;
– высадят новые деревья и кустарники.
Рендеры опубликовала мэрия Уфы.
Комментарии (0)