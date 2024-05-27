До 31 июля продлили перекрытие участка улицы Пугачева в Уфе

Речь идет о съезде с улицы Сочинской на Пугачева. Он останется закрытым до 31 июля 2024 года.

Первоначально участок перекрыли 10 апреля и должны были открыть 26 мая, однако, по сообщению подрядной организации, технологические процессы займут больше времени, чем ожидалось.

Съезд закрыли в рамках реализации инфраструктурного проекта «Южные ворота», который приурочен к 450-летнему юбилею города. В него входит строительство улицы Генерала Рыленко и реконструкция улицы Пугачева, а на их пересечении возводится транспортная развязка.