Назначены новые начальники двух управлений мэрии Уфы

Начальником управления транспорта и связи назначен Ильдар Салихов.

Он родился в 1972 году, окончил БашГУ по специальности «История», а также БАГСУ по специальности «Государственное и муниципальное управление». До назначения был заместителем начальника городского управления транспорта.

Управление коммунального хозяйства и благоустройства возглавил Арсен Латыпов.

Известно, что Латыпов родился в 1980 году, окончил Военный финансово-экономический университет по специальности «Финансы и кредит», а также прошел профессиональную переподготовку по направлению «Юриспруденция» в Восточно-Сибирском государственном технологическом университете.

После несколько лет он работал в различных организациях в финансовой сфере, а также на МУП «Горзеленхоз», возглавлял «Специализированное автомобильное хозяйство по уборке города».