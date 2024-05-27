Назначены новые начальники двух управлений мэрии Уфы

Администрация Уфы сообщает о назначении новых людей на должности начальника управления транспорта и связи и управления коммунального хозяйства и благоустройства.
Начальником управления транспорта и связи назначен Ильдар Салихов.
Он родился в 1972 году, окончил БашГУ по специальности «История», а также БАГСУ по специальности «Государственное и муниципальное управление». До назначения был заместителем начальника городского управления транспорта.
Управление коммунального хозяйства и благоустройства возглавил Арсен Латыпов.
Известно, что Латыпов родился в 1980 году, окончил Военный финансово-экономический университет по специальности «Финансы и кредит», а также прошел профессиональную переподготовку по направлению «Юриспруденция» в Восточно-Сибирском государственном технологическом университете.
После несколько лет он работал в различных организациях в финансовой сфере, а также на МУП «Горзеленхоз», возглавлял «Специализированное автомобильное хозяйство по уборке города».
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