В Уфе отремонтируют еще 5 проблемных участков дорог

Всего в 2024 году в рамках нацпроекта и субсидий дорожного фонда Республики Башкортостан в Уфе запланировали ремонт дорог общей протяженностью около 50 км.

Об этом сегодня, 27 мая, в соцсетях сообщил глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев.

«Перечень ремонтируемых участков был утвержден еще в прошлом году, однако, благодаря поддержке Радия Фаритовича Хабирова, выделили дополнительное финансирование на ремонт еще пять востребованных участков – на проспектах Октября и Салавата Юлаева, улицах Цюрупы, Бакалинской и Маршала Жукова.

В ближайшее время определим подрядные организации и приступим к работам», – рассказал мэр, опубликовав эту карту ремонта.