Радий Хабиров отменил совещание в правительстве

Сегодня, 27 мая, традиционного оперативного совещания в ЦУРе не будет. Обычно оно проходит в 12.00 по понедельникам.
Фото опубликовал Радий Хабиров
Отмена совещания связана с отъездом Радия Хабирова в Узбекистан во главе делегации от республики.
Первым пунктом деловой программы стала встреча главы региона с премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым, которая состоялась в Ташкенте. Радий Хабиров, комментируя встречу, назвал Арипова «большим другом нашей республики».
Обсуждались направления дальнейшей совместной работы. На сегодняшний день Узбекистан занимает пятое место во внешнеторговом обороте Башкортостана. В планах – открытие совместного технопарка в Ташкентской области в формате филиала особой экономической зоны «Алга». Премьер Узбекистана отметил также заинтересованность в развитии взаимодействия в сфере образования, науки и культуры.
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