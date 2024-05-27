Радий Хабиров отменил совещание в правительстве

Отмена совещания связана с отъездом Радия Хабирова в Узбекистан во главе делегации от республики.

Первым пунктом деловой программы стала встреча главы региона с премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым, которая состоялась в Ташкенте. Радий Хабиров, комментируя встречу, назвал Арипова «большим другом нашей республики».

Обсуждались направления дальнейшей совместной работы. На сегодняшний день Узбекистан занимает пятое место во внешнеторговом обороте Башкортостана. В планах – открытие совместного технопарка в Ташкентской области в формате филиала особой экономической зоны «Алга». Премьер Узбекистана отметил также заинтересованность в развитии взаимодействия в сфере образования, науки и культуры.