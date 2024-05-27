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Радий Хабиров отменил совещание в правительстве

Сегодня, 27 мая, традиционного оперативного совещания в ЦУРе не будет. Обычно оно проходит в 12.00 по понедельникам.

Фото опубликовал Радий Хабиров

Фото опубликовал Радий Хабиров

Отмена совещания связана с отъездом Радия Хабирова в Узбекистан во главе делегации от республики.

Первым пунктом деловой программы стала встреча главы региона с премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым, которая состоялась в Ташкенте. Радий Хабиров, комментируя встречу, назвал Арипова «большим другом нашей республики».

Обсуждались направления дальнейшей совместной работы. На сегодняшний день Узбекистан занимает пятое место во внешнеторговом обороте Башкортостана. В планах – открытие совместного технопарка в Ташкентской области в формате филиала особой экономической зоны «Алга». Премьер Узбекистана отметил также заинтересованность в развитии взаимодействия в сфере образования, науки и культуры.

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