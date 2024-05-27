В рамках инвестсабантуя «Зауралье-2024» заключено 50 соглашений на 103 млрд рублей

Премьер-министр правительства Башкортостана Андрей Назаров сообщил о том, что всего на полях инвестсабантуя «Зауралье-2024» было заключено 50 соглашений с общим объемом инвестиций более 103 млрд рублей.

В частности, подписали соглашение о намерениях по строительству комплекса специальных химических производств Салаватского завода искусственных полимеров. Проект масштабный: запланированный объем инвестиций превышает 53 млрд рублей.

«На пленарном заседании коллеги из Москвы отметили, что договоренности, которые заключаются на полях инвестсабантуя, быстро получают воплощение в жизнь. Пусть так и будет. Потому что именно с этой целью мы все это и проводим», – рассказал Андрей Назаров.

В форуме приняли участие делегации из более чем 10 стран ближнего и дальнего зарубежья, в числе которых Беларусь, Китай, Турция, Иран и Узбекистан.