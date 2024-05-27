В Уфе отключат воду в трех районах

27 мая

Калининский район, холодная и горячая вода, с 10.00 до 17.00:

Черниковская – 79/2, 83/1, 83/2, 85, 85/1, 87.

Богдана Хмельницкого – 48а, 50, 52, 52/1, 52/2.

Кольцевая – 172/1.

Кировский район, холодная вода, с 10.00 до 23.00:

Авроры – 14/1, 14/4.

28 мая

Октябрьский район, холодная и горячая вода, с 10.00 до 21.00:

Набережная реки Уфы – 61, 63, 65, 67.

Юрия Гагарина – 64, 64/1, 66 ,66/1, 66/2,68, 68/1, 68/2, 70, 72, 72/1, 72/2, 72/2а, 72/3.

29 мая

Кировский район, холодная вода, с 10.00 до 23.00:

Колгуевская – 13, 13а, 20, 20б, 22, 22а, 26, 27а, 30б, 32, 32а, 34, 38, 40, 42, 46, 48, 50, 52, 54, 54а, 56, 60, 60а, 62, 64, 64а, 66, 68, 70а, 70б, 74.

Муксинова – 2.

Менделеева – 21, 73, 73а, 75, 88, 90, 90/1.

Выборгская – 14, 17, 18, 19.

Белорусская – 9а, 11.

Гурьевская – 3, 3а, 3а к29, 4, 5, 5/1, 5/2, 6, 7.

30 мая

Калининский район, холодная вода, с 11.00 до 23.00:

Мушникова – 1, 1/1, 3, 5, 5 к1.