Инфляция в Башкортостане в апреле ускорилась до 7,69%

Годовая инфляция в Башкортостане в апреле составила 7,69%. В марте она была на уровне 7,28%, феврале – 7,62%, в январе – 7,05%.

«Уровень цен в регионе был ниже, чем в целом по России (7,84%), но выше, чем по Приволжскому федеральному округу (7,68%).

Ускорение годового роста цен в республике произошло под влиянием высокого потребительского спроса и переноса производителями продовольственных товаров и поставщиками услуг в конечные цены возросших издержек», – говорится в комментарии Банка России.