На уфимских светофорах начали устанавливать речевые информаторы

Система проговаривает название улицы, через которую можно перейти дорогу, чтобы пешеходы могли ориентироваться на слух.

Сегодня, 25 мая, глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев сообщил о том, что в городе началась установка таких устройств на светофорах.

Уже установлены 49 информаторов на проспекте Октября, всего планируют разместить 171 устройство на 27 транспортных точках Уфы, в том числе на улицах Революционной, Ленина, Пушкина, Коммунаров, Вологодской, Кирова и т.д.

Речевые информаторы будут отключены с 23.00 до 6.00 по будням и с 21.30 до 7.00 по выходным и праздничным дням для удобства жителей ближайших домов.