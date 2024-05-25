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На уфимских светофорах начали устанавливать речевые информаторы

Речевые информаторы необходимы для обеспечения безопасного перехода незрячими либо слабовидящими пешеходами через проезжую часть.

Фото опубликовал Ратмир Мавлиев

Фото опубликовал Ратмир Мавлиев

Система проговаривает название улицы, через которую можно перейти дорогу, чтобы пешеходы могли ориентироваться на слух.

Сегодня, 25 мая, глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев сообщил о том, что в городе началась установка таких устройств на светофорах.

Уже установлены 49 информаторов на проспекте Октября, всего планируют разместить 171 устройство на 27 транспортных точках Уфы, в том числе на улицах Революционной, Ленина, Пушкина, Коммунаров, Вологодской, Кирова и т.д.

Речевые информаторы будут отключены с 23.00 до 6.00 по будням и с 21.30 до 7.00 по выходным и праздничным дням для удобства жителей ближайших домов.

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