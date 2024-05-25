В Уфе открылся Музей музыки имени Федора Шаляпина

«Именно в нашем городе Федор Шаляпин состоялся как большой артист. Поэтому мы по праву считаем его нашим, башкортостанским. Уверен, что новый музей будет столь же популярен у жителей республики, у детей, как и соседний Музей полярников имени Валериана Альбанова. А наш музейный квартал, который появился в центре города, будем развивать и дальше», – прокомментировал открытие музея Радий Хабиров.

Здание усадьбы Соловьевых (Свердлова, 86) 1917 года постройки, в котором обустроили Музей музыки, Минземимущество выкупило у треста «Башгражданстрой» в прошлом году.

Экспозиция площадью более 146 кв. м поделена на несколько залов, стилизованных под конец 19 века, и раскрывает аспекты жизни и творчества Федора Шаляпина в Уфе, обозначив его влияние на культуру города и влияние города на его деятельность.