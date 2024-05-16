Из-за книжной ярмарки «Китап-Байрам» на неделю перекроют улицы Пушкина и Советскую в Уфе

В Уфе во второй раз состоится книжная ярмарка «Китап-Байрам»: это главное событие для книгоиздателей, писателей и читателей со всей России и ближнего зарубежья.
Схема: администрация Уфы
Ярмарка пройдет 21-28 мая на Советской площади и запустит череду событийных мероприятий к 450-летию города.
На время проведения мероприятия перекроют:
– улицу Пушкина – от Цюрупы до Ленина;
– улицу Советскую – от Заки Валиди до Пушкина.
Общественный транспорт будет объезжать эти участки так, как показано на схеме выше.
Ранее мы писали о том, что в этом году гостями ярмарки будут Дарья Донцова, Ольга Кабо, Оксана Федорова и другие знаменитости.
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