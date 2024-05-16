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Китайская компания построит в Башкортостане завод по производству двигателей

В китайском городе Шэньян делегация от Башкортостана провела переговоры с председателем правления компании «Кээн Инвестиции» Цай Кэлин.

Об этом сегодня, 16 мая, в соцсетях сообщил премьер-министр правительства Башкортостана Андрей Назаров.

Обсуждалось открытие в республике завода по производству двигателей, он может в скором времени появиться в городе Агидель.

Общая стоимость проекта оценивается в 80-100 млн долларов.

Другая компания планирует запустить на территории ОЭЗ «Алга» совместное высокотехнологичное производство термопластавтоматов с полным циклом – от проектирования до выпуска готовой продукции на уровне лучших мировых стандартов.

Компания из Китая хочет построить завод в Башкортостане

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